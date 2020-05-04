2020-05-04T05:15:03+03:00
Общество

Новосибирцев попросили не выходить из дома: в регионе объявили штормпрогноз на два дня

Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду
Екатерина КОМЯКОВА
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Новосибирцев пугают падающими конструкциями.Новосибирцев пугают падающими конструкциями.
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В понедельник и вторник, 4 и 5 мая, в Новосибирской области ожидается штормпрогноз. Сибиряков пугают сильными дождями, грозами и порывами ветра от 14 до 24 метров в секунду. В некоторых районах, особенно по северному направлению возможен мокрый снег.

При этом в Новосибирске похолодает до 2 градусов. По данным портала Яндекс.Погода, ощущаться такая температура при всех условиях будет как -3.

В управлении МЧС предупреждают о возможных обрывах на линиях электропередач, падении остановок, деревьев, где-то может и крышу сорвать. Поэтому людям советуют без лишней надобности не выходить на улицу, не выпускать детей. А если уж кто и отважится прогуляться, тому следует опасаться проводов, вывесок и прочих плохо закрепленных конструкций.

Добавим, что 5 мая в Новосибирске чуть потеплеет, до 5 градусов. Пасмурная, дождливая погода сохранится до четверга. К 9 мая вовсе распогодится, потеплеет до 22-24 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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