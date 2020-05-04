2020-05-04T04:59:03+03:00
Общество

«Георгиевская ленточка» 2020 в Новосибирске: где получить, в какие дни раздают

Объясняем, как пройдет акция «Георгиевская ленточка» 2020 в Новосибирске
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Георгиевская ленточка - традиционный атрибут праздника.Георгиевская ленточка - традиционный атрибут праздника.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Акция «Георгиевская ленточка» 2020 в Новосибирске – это традиция, к которой сибиряки присоединяются уже много лет. Но в этом году она пройдет в необычном формате: причина тому – эпидемия коронавируса.

Как сообщает волонтерский корпус Новосибирской области, привычной раздачи ленточек не будет. Но получить их можно будет уже с понедельника, 4 мая, в магазинах. Вот куда могут сибиряки могут пойти за покуаками и ленточку:

4 мая - магазин «Монетка» на Немировича-Данченко, 127;

4 - 6 мая - магазин «Мария-Ра» на Зорге, 133/3 и Зорге, 179/1

4 -9 мая - сеть кофеен «Академия Кофе»

7 мая - магазины «Ярче» на Вилюйской, 9 и Беловежской, 10а

8 мая – филиал сети аптек «Фармакопейка» Громова,17 и филиал сети аптек «Столичный доктор» на Палласа, 1

8-9 мая – кассы гипермаркета «АШАН» на Ватутина, 107 ТЦ «Мега»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске: что посмотреть, куда пойти

Рассказываем, как пройдет День Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске в необычном формате и что увидят сибиряки (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Победы в Новосибирске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирской области еще два ребенка заболели коронавирусом
Новосибирцев попросили не выходить из дома: в регионе объявили штормпрогноз на два дня
«Георгиевская ленточка» 2020 в Новосибирске: где получить, в какие дни раздают
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 мая: рассказываем, что происходит в регионе
«Лежал на тротуаре в шлеме»: в Новосибирске мотоциклист влетел в пассажирский автобус
«Они выздоровели»: еще 41 пациент с коронавирусом выписан из больницы
«Сложилась, как карточный домик»: мать-одиночка оказалась в инвалидном кресле после разминки во дворе на самоизоляции
«Ленусь, ты красава!»: как соцсети отреагировали на увольнение майора-блондинки, которая просила «всех штрафовать»
«Сварила кофе и купила шашлык»: маму с 5-летним сыном, умолявшую выпустить их из больницы, выписали
«Родителей рядом не было»: грузовик сбил 6-летнюю девочку
«Отобрал телефон и 1500 рублей»: новосибирцу проломил голову и сломал ребра незнакомец на улице
«Мама, мама!»: 8-летний мальчик пытался унять пьяную мать, пристававшую к мужчине
В Новосибирской области коронавирусом заразился еще один ребенок
В Бердске нашли 10-летнего мальчика, уехавшего на самокате со двора
«К ИВЛ подключили двоих»: в Новосибирской области выявили еще 51 больного коронавирусом
Стали известны подробности исчезновения 10-летнего мальчика в Бердске
«Уехал из дома на самокате»: в Бердске пропал 10-летний мальчик
«Вину не признал»: под Новосибирском будут судить 26-летнего томича, по чьей вине на трассе погибли трое
«Поссорились ночью»: под Новосибирском жена напала на мужа с ножом
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 мая: рассказываем, что происходит в регионе
«Реакцию ребенка сложно передать»: сибиряк заказал наушники, а вместо них пришла пустая коробка
Депутат Госдумы посоветовала начальнице новосибирских участковых подать в суд на МВД
Бриллианты подвели: в Новосибирске за нарушение режима самоизоляции оштрафовали ювелирную лавку
«Просто невероятные!»: только посмотрите на фламинго с необычным окрасом
Прогулка на миллион рублей: в оперштабе рассказали, на какую общую сумму оштрафовали всех нарушителей карантина