«Георгиевская ленточка» 2020 в Новосибирске: где получить, в какие дни раздают

4 Май 2020 2020-05-04T04:59:03+03:00

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Акция «Георгиевская ленточка» 2020 в Новосибирске – это традиция, к которой сибиряки присоединяются уже много лет. Но в этом году она пройдет в необычном формате: причина тому – эпидемия коронавируса.

Как сообщает волонтерский корпус Новосибирской области, привычной раздачи ленточек не будет. Но получить их можно будет уже с понедельника, 4 мая, в магазинах. Вот куда могут сибиряки могут пойти за покуаками и ленточку:

4 мая - магазин «Монетка» на Немировича-Данченко, 127;

4 - 6 мая - магазин «Мария-Ра» на Зорге, 133/3 и Зорге, 179/1

4 -9 мая - сеть кофеен «Академия Кофе»

7 мая - магазины «Ярче» на Вилюйской, 9 и Беловежской, 10а

8 мая – филиал сети аптек «Фармакопейка» Громова,17 и филиал сети аптек «Столичный доктор» на Палласа, 1

8-9 мая – кассы гипермаркета «АШАН» на Ватутина, 107 ТЦ «Мега»

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