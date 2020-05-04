Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 мая: рассказываем, что происходит в регионе

4 Май 2020 2020-05-04T04:54:38+03:00

Добавился еще один район, сориентироваться в распространении вируса на территории региона поможет карта распространения коронавируса в Новосибирской области

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4 мая карта распространения коронавируса в Новосибирской области изменилась. Новый инфицированный зафиксирован в Маслянинском районе, где ранее зараженных не было зарегистрировано. Данные о новых местах распространения вируса передал региональный оперштаб.

На данный момент на карте отмечены города: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, город Обь. Значок распространения вируса также виден на районах: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Барабинский, Здвинский, Ордынский, Сузунский, Усть-Таркский, Тогучинский, Искитимский, Мошковский и Куйбышевский.

Сегодня мы отметили также Маслянинский район. Вчера там был госпитализирован в районную больницу один человек. Кроме того в районных больницах прибавилось: 2 человека в Черепаново, 2 человека в Сузуне.

Всего, по данным на 3 мая, за прошлые сутки диагноз подтвердился у 51 человека. На данный момент в общей сложности в Новосибирской области коронавирус обнаружен у 620 жителей области. Вчера вечером оперштаб сообщил о новой «порции» выздоровевших – 41 человек. Таким образом, число людей перенесших заболевание достигло 150. За все время в регионе от вируса скончались семеро человек.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 мая

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