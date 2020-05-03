«Лежал на тротуаре в шлеме»: в Новосибирске мотоциклист влетел в пассажирский автобус

3 Май 2020 2020-05-03T19:57:18+03:00

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В воскресенье, 3 мая, у метро «Речной вокзал» произошло страшное ДТП. В пассажирский автобус «ПАЗ», ехавший в сторону Бердска, влетел мотоциклист. По какой причине произошло столкновение, выясняют полицейские. Новосибирец жив, но в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. От удара у автобуса вмяло дверь.

— Байк весь разбитый, а рядом на тротуаре, где люди ходят, лежал человек в шлеме без признаков жизни, ограждение замято, вокруг много людей, и походу водитель автобуса, это был мужчина в возрасте, за голову держался, — рассказал КП-Новосибирск очевидец, ехавший мимо на машине.

Детали произошедшей аварии выясняют сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU