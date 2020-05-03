«Они выздоровели»: еще 41 пациент с коронавирусом выписан из больницы
В воскресенье, 3 мая, стало известно о том, что из больницы выписали еще 41 пациента, которые были заражены коронавирусом.
— На данный момент в Новосибирской области зарегистрировано 620 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 150 человек выздоровели, скончались 7 пациентов, — рассказали в оперштабе.
Известно, что на ИВЛ находятся 9 пациентов, всего в отделениях реанимации — 37 человек.
1777 человек находятся под медицинским наблюдением. 12 345 жителей региона с наблюдения сняты.
Что касается ОРВИ и гриппа, то за сутки зафиксировано 302 случая, госпитализированы 44 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU