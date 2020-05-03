2020-05-03T18:12:50+03:00
Общество

«Сложилась, как карточный домик»: мать-одиночка оказалась в инвалидном кресле после разминки во дворе на самоизоляции

Женщина не может самостоятельно передвигаться, потому что у нее тяжелые переломы обеих ног и руки
Ульяна ДЖАНКОВА
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Лара Кинслер оказалась прикована к больничной койке после обычной тренировки на самоизоляции. Фото: lara_kinslerЛара Кинслер оказалась прикована к больничной койке после обычной тренировки на самоизоляции. Фото: lara_kinsler
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Успешная новосибирская ведущая Лара Кинслер оказалась в сложной ситуации: мама шестиклассника, которая воспитывает его одна, оказалась прикована к больничной койке. Так закончилась обычная тренировка во дворе. Она неудачно выполнила одно упражнение и упала. Сначала серьезного значения этому женщина не придала.

— Раньше я ходила в бассейн три раза в неделю, а так как самоизоляция, мы с семьей решили во дворе делать зарядку. Последний круг я бежала уже одна, решила боковым приставным беком его преодолеть, нога запнулась, и я упала на бок. Пока температура не поднялась, я думала, само рассосется, думала ушиб, потом вызвали «скорую» и госпитализировали, — рассказала КП-Новосибирск Лара. — Мне сделали операцию и поставили протез. На второй день я встала на костыли, стала потихоньку ходить.

На третий день ночью у Лары с тумбочки упала баночка, женщина решила сама ее поднять. Она взяла костыли и встала, видимо не так шагнула и снова упала теперь уже в палате. В итоге врачи диагностировали — сложный перелом руки. Сибирячку снова прооперировали, в руку поставили пластину.

— Но потом стала беспокоить здоровая нога, она все болела и болела. После операции на руке попросила посмотреть ногу. Выяснилось, что у меня еще один перлом — шейки правого бедра, — рассказала Лара Кинслер. — Жду, когда рвачи выйду на работу, и будут решать мою судьбу, но уже точно, что три ближайших месяца проведу в инвалидном кресле.

Лара рассказывает, что раньше никогда в больницах не была, а теперь женщине требуется полное обследование, чтобы понять, почему любое падение приводит к сложным травмам.

— Она сложилась, как карточный домик, — рассказывает подруга Лары Натальи. — Это я убедила ее в соцсети рассказать свою историю, потому что Ларе сейчас очень нужна помощь и поддержка. Мужа у нее нет, есть брат, который сейчас присматривает за ребенком. Лара никогда не просила помощи ни у кого, в том числе у государства. У нее как у матери одиночки не оформлены льготы, возможно, найдется человек, который поможет решить бумажный вопрос.

Если в ваших силах помочь Ларе Кинслер, просьба обращаться по телефону 8 — 913 — 475 — 94 — 65.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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