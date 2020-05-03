«Ленусь, ты красава!»: как соцсети отреагировали на увольнение майора-блондинки, которая просила «всех штрафовать»

3 Май 2020 2020-05-03T17:17:35+03:00

Елену Устинову решили уволить из МВД, когда она приказала штрафовать нарушителей самоизоляции и поставила участковым минимальный план

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В соцсети продолжают обсуждать скандал с бывшим начальником службы участковых Еленой Устиновой. Он разгорелся после того, как были обнародованы голосовые сообщения, в которых она подчиненным приказывала штрафовать всех поголовно, кто нарушает режим самоизоляции.

После была отставка начальника областного главка Юрия Стерликова. До сих пор все гадают связано ли это как-то с шумихой вокруг приказов начальника службы участковых по голосовыми сообщениям. Но на этом разговоры не закончились. Вдруг в общий доступ попадают откровенные снимки Елены Устиновой и обсуждения разгораются с новой силой.

Казалось бы, весть о том, что начальника службы участковых все-таки решили в МВД снять с должности, должна была поставить точку в громкой истории, но обсуждения продолжаются.

— Ленусь, ты красава. Генерала сняла с должности. Даже его другим подчиненным это не удавалось, — пишут в комментариях под постом, где опубликован текст приказа об увольнении начальницы.

— Уволили ее не за то, что она показатели требовала, а конкретно за голосовые сообщения, писала бы текст, работала бы дальше.

— Не она навязывает палочную систему, и по факту она простой исполнитель, такой же сотрудник как и большинство!

— Нужно жить в Новосибирске и понимать, что здесь происходит в части дисциплины самоизоляции. Люди не понимают, что корона несет смерть. К сожалению, наш народ понимать начинает только после драконовских действий со стороны власти, объяснять — время терять. Это была вынужденная мера — заставить хоть как-то народ сесть дома.

— Этот приказ надо распечатать и повесить в рамочку в каждом подразделении, у каждого кабинета, каждого руководителя.

— Лена — хороший руководитель, и человек из разряда тех, с кем можно было в разведку идти. Вы уничтожили просто порядочного человека, она не сама придумала писать протоколы, до нее довели задачу, она довела задачи до личного состава, но нашлась какая-то бабка в брюках, которая слила ее голосовые сообщения в общий доступ, и раздули то, что раздули, гордитесь этим, молодцы, она — баба умная, и без вашего МВД проживет. Ленка, держись, порядочные парни за тебя!

Помимо увольнения Елены Устиновой, в МВД обещали привлечь непосредственных руководителей майора к строгой дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU