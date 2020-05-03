2020-05-03T15:03:30+03:00
Общество

«Сварила кофе и купила шашлык»: маму с 5-летним сыном, умолявшую выпустить их из больницы, выписали

Сибирячка вместе с ребенком уже дома
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Наталью Прохорович вместе с сыном выписали из больницы.Наталью Прохорович вместе с сыном выписали из больницы.
Изменить размер текста:

В воскресенье, 3 мая, мама 5-летнего мальчика Наталья Прохорович сообщила радостную новость: их выписали из больницы. Туда их госпитализировали с подозрением на коронавирус по суду, принудительно.

— Пришел результат третьего теста на COVID-19, его брали 1 мая, он отрицательный. Теперь лабораторию, в которой делают диагностику, сделали в самой детской больнице. Результат второго теста. Который был взят, как только нас госпитализировали, до сих пор неизвестен, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Маму с ребенком приехали забрать из больницы папа. Его выписали два дня раньше.

— По дороге мы купили шашлыки, первым делом дома я сварила кофе, теперь одно желание — помыть всех в горячей воде и жить нормальной жизнью, — поделилась Наталья.

По словам сибирячки, ее семья планирует пройти тест на антитела, сразу после того, как в Новосибирске это станет возможным.

Напомним, Наталью Прохорович, ее сына и мужа принудительно по суду отправили в больницу. Они контактировали с больным коронавирусом, но у самих симптомов болезни у них не было, только день стояла температура сначала у мажа потом у самой Натальи. Они самоизолировались и дистанционно отчитывались медикам о своем здоровье, на дому сдали тест на коронавирус. Но потом вдруг появилось врачебное донесение в Роспотребнадзор, в котором говорилось о том, что у всей семьи есть симптомы коронавируса: высокая температура и кашель. На основании этого документа суд решил принудительно госпитализировать семью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это какая-то ошибка. Мы здоровы!»: мама с 5-летним сыном, у которых подозревают коронавирус, умоляет выпустить их из больницы.

Семью, которая контактировала с больным коронавирусом, по суду принудительно отправили в инфекционный госпиталь. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сварила кофе и купила шашлык»: маму с 5-летним сыном, умолявшую выпустить их из больницы, выписали
«Родителей рядом не было»: грузовик сбил 6-летнюю девочку
«Отобрал телефон и 1500 рублей»: новосибирцу проломил голову и сломал ребра незнакомец на улице
«Мама, мама!»: 8-летний мальчик пытался унять пьяную мать, пристававшую к мужчине
В Новосибирской области коронавирусом заразился еще один ребенок
В Бердске нашли 10-летнего мальчика, уехавшего на самокате со двора
«К ИВЛ подключили двоих»: в Новосибирской области выявили еще 51 больного коронавирусом
Стали известны подробности исчезновения 10-летнего мальчика в Бердске
«Уехал из дома на самокате»: в Бердске пропал 10-летний мальчик
«Вину не признал»: под Новосибирском будут судить 26-летнего томича, по чьей вине на трассе погибли трое
«Поссорились ночью»: под Новосибирском жена напала на мужа с ножом
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 мая: рассказываем, что происходит в регионе
«Реакцию ребенка сложно передать»: сибиряк заказал наушники, а вместо них пришла пустая коробка
Депутат Госдумы посоветовала начальнице новосибирских участковых подать в суд на МВД
Бриллианты подвели: в Новосибирске за нарушение режима самоизоляции оштрафовали ювелирную лавку
«Просто невероятные!»: только посмотрите на фламинго с необычным окрасом
Прогулка на миллион рублей: в оперштабе рассказали, на какую общую сумму оштрафовали всех нарушителей карантина