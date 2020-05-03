«Сварила кофе и купила шашлык»: маму с 5-летним сыном, умолявшую выпустить их из больницы, выписали

3 Май 2020 2020-05-03T15:03:30+03:00

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В воскресенье, 3 мая, мама 5-летнего мальчика Наталья Прохорович сообщила радостную новость: их выписали из больницы. Туда их госпитализировали с подозрением на коронавирус по суду, принудительно.

— Пришел результат третьего теста на COVID-19, его брали 1 мая, он отрицательный. Теперь лабораторию, в которой делают диагностику, сделали в самой детской больнице. Результат второго теста. Который был взят, как только нас госпитализировали, до сих пор неизвестен, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Маму с ребенком приехали забрать из больницы папа. Его выписали два дня раньше.

— По дороге мы купили шашлыки, первым делом дома я сварила кофе, теперь одно желание — помыть всех в горячей воде и жить нормальной жизнью, — поделилась Наталья.

По словам сибирячки, ее семья планирует пройти тест на антитела, сразу после того, как в Новосибирске это станет возможным.

Напомним, Наталью Прохорович, ее сына и мужа принудительно по суду отправили в больницу. Они контактировали с больным коронавирусом, но у самих симптомов болезни у них не было, только день стояла температура сначала у мажа потом у самой Натальи. Они самоизолировались и дистанционно отчитывались медикам о своем здоровье, на дому сдали тест на коронавирус. Но потом вдруг появилось врачебное донесение в Роспотребнадзор, в котором говорилось о том, что у всей семьи есть симптомы коронавируса: высокая температура и кашель. На основании этого документа суд решил принудительно госпитализировать семью.

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ИСТОЧНИК KP.RU