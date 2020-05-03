«Родителей рядом не было»: грузовик сбил 6-летнюю девочку

3 Май 2020 2020-05-03T14:01:20+03:00

Сейчас ребенок с травмами госпитализировали в больницу

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В воскресенье, 3 мая, в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадала 6-летняя девочка. Сейчас она в больнице. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— Напротив дома 11 по улице Бурденко бортовая «Газель» совершила наезд на пешехода — девочку 2014 года рождения. Она переходила дорогу в неположенном месте, — рассказали в ведомстве.

Девочку увезли в больницу. Врачи диагностировали у нее травму головы, живота и грудной клетки.

Девочка находилась без сопровождения взрослых.

Госавтоинспекция напоминает жителям города Новосибирска, что на территории города действует режим самоизоляции, взрослые и дети не должны выходить на улицу без крайней необходимости.

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