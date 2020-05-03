«Отобрал телефон и 1500 рублей»: новосибирцу проломил голову и сломал ребра незнакомец на улице
В Новосибирске полицейские по горячим следам раскрыли тяжкое преступление.
— 1 мая в 23.00 в Городскую клиническую больницу «скорая» привезла 37-летнего мужчину с переломами ребер и черепно-мозговой травмой, который пояснил, что в 21.00 у дома по улице Кропоткина его жестоко избил неизвестный. Он похитил сотовый телефон, банковскую карту, деньги в сумме 1500 рублей, личные документы и куртку. Об этом врачи сразу сообщили в полицию, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Вскоре сотрудники задержали 25-летнего жителя Заельцовского района, уже привлекавшегося к уголовной ответственности за грабеж. Как установили полицейские, ранее злоумышленник с потерпевшим знакомы не были. В ходе проведения обыска похищенное имущество частично изъято.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Нападавшему теперь грозит до 15 лет тюрьмы. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU