2020-05-03T13:03:58+03:00
Общество

«Отобрал телефон и 1500 рублей»: новосибирцу проломил голову и сломал ребра незнакомец на улице

Нападавшего поймали полицейские
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирца до полусмерти избил незнакомец на улице и отобрал телефон и куртку.Новосибирца до полусмерти избил незнакомец на улице и отобрал телефон и куртку.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске полицейские по горячим следам раскрыли тяжкое преступление.

— 1 мая в 23.00 в Городскую клиническую больницу «скорая» привезла 37-летнего мужчину с переломами ребер и черепно-мозговой травмой, который пояснил, что в 21.00 у дома по улице Кропоткина его жестоко избил неизвестный. Он похитил сотовый телефон, банковскую карту, деньги в сумме 1500 рублей, личные документы и куртку. Об этом врачи сразу сообщили в полицию, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Вскоре сотрудники задержали 25-летнего жителя Заельцовского района, уже привлекавшегося к уголовной ответственности за грабеж. Как установили полицейские, ранее злоумышленник с потерпевшим знакомы не были. В ходе проведения обыска похищенное имущество частично изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Нападавшему теперь грозит до 15 лет тюрьмы. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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