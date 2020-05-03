«Мама, мама!»: 8-летний мальчик пытался унять пьяную мать, пристававшую к мужчине

3 Май 2020 2020-05-03T10:21:24+03:00

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В Центральном районе Новосибирска пьяная компания устроила настоящий переполох. У дома №58 на улице Советская нетрезвая женщина приставала к мужчине, он пытался вместе со своими друзьями сесть в автомобиль. Внимание сибирячки его злило, он ее толкал и кричал, чтобы отошла. Все это происходило на глазах соседей и 8-летнего сына женщины. Он пытался унять маму, кричал ей с балкона:

— Мама, мама!

Но женщина на голос сына никак не реагировала. Как оказалось, компания друг с другом знакома, все они выпивали в гостях у женщины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/776832" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске нетрезвая компания устроила переполох во дворе жилого дома.

— Ее зовут Наталья. Она живет у меня за стенкой. Такие посиделки они устраивают регулярно, — рассказала КП-Новосибирск соседка пьяной женщины. — У нее 8-летний сын. Сейчас он здесь живет с бабушкой. Обычно, когда они уезжают, то тут начинается гулянка, но на этот раз и бабушка и ребенок были дома. У нас весь дом от них страдает! Вчера за 3 часа 2 раза вызывали полицию!

Соседи сняли на видео все происходящее во дворе. Когда приехали полицейские, мужчины повели себя агрессивно. В конфликт вмешалась нетрезвая сибирячка, она кричала, что полицейские не трогали мужчин.

В итоге, сначала одного из них увезли в отдел, а потом отпустили, веселье в доме продолжилось, потом увезли в отдел двоих дебоширов, женщина осталась дома.

— Все алкаши и наркоманы к ней ходят, лучше бы ее забрали, это было бы чудесно. Жаль мальчишку, он хороший ребенок, — сетуют соседи.

В Новосибирске несколько экипажей полицейских пытались утихомирить пьяную компанию .

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