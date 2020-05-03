В Новосибирской области коронавирусом заразился еще один ребенок

3 Май 2020 2020-05-03T08:54:59+03:00

В больницу госпитализировали еще одного ребенка, зараженного коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А общее число заболевших COVID-19 превысило 600 человек

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В воскресенье, 3 мая, стало известно, что в регионе коронавирусом заразился еще один ребенок. Он госпитализирован в детскую больницу.

— За последние сутки выявили 51 больного коронавирусом. Из них 26 детей, — говорится в сообщении оперштаба правительства региона. — Также известно, что 109 человек выздоровели, 7 скончались.

Напомним, за последние несколько дней в инфекционном госпитале скончались два пациента. Оба — мужчины, одному — 73 года, второму — 32 года. У них были сопутствующие заболевания.

Коронавирусная инфекция выявлена в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске, городе Обь, в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском и Куйбышевском районах.

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Об этом сообщил оперштаб правительства региона. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU