2020-05-03T08:54:59+03:00
Общество

В Новосибирской области коронавирусом заразился еще один ребенок

А общее число заболевших COVID-19 превысило 600 человек
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В больницу госпитализировали еще одного ребенка, зараженного коронавирусом.В больницу госпитализировали еще одного ребенка, зараженного коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 3 мая, стало известно, что в регионе коронавирусом заразился еще один ребенок. Он госпитализирован в детскую больницу.

— За последние сутки выявили 51 больного коронавирусом. Из них 26 детей, — говорится в сообщении оперштаба правительства региона. — Также известно, что 109 человек выздоровели, 7 скончались.

Напомним, за последние несколько дней в инфекционном госпитале скончались два пациента. Оба — мужчины, одному — 73 года, второму — 32 года. У них были сопутствующие заболевания.

Коронавирусная инфекция выявлена в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске, городе Обь, в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском и Куйбышевском районах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«К ИВЛ подключили двоих»: в Новосибирской области выявили еще 51 больного коронавирусом.

Об этом сообщил оперштаб правительства региона. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мама, мама!»: 8-летний мальчик пытался унять пьяную мать, пристававшую к мужчине
В Новосибирской области коронавирусом заразился еще один ребенок
В Бердске нашли 10-летнего мальчика, уехавшего на самокате со двора
«К ИВЛ подключили двоих»: в Новосибирской области выявили еще 51 больного коронавирусом
Стали известны подробности исчезновения 10-летнего мальчика в Бердске
«Уехал из дома на самокате»: в Бердске пропал 10-летний мальчик
«Вину не признал»: под Новосибирском будут судить 26-летнего томича, по чьей вине на трассе погибли трое
«Поссорились ночью»: под Новосибирском жена напала на мужа с ножом
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 мая: рассказываем, что происходит в регионе
«Реакцию ребенка сложно передать»: сибиряк заказал наушники, а вместо них пришла пустая коробка
Депутат Госдумы посоветовала начальнице новосибирских участковых подать в суд на МВД
Бриллианты подвели: в Новосибирске за нарушение режима самоизоляции оштрафовали ювелирную лавку
«Просто невероятные!»: только посмотрите на фламинго с необычным окрасом
Прогулка на миллион рублей: в оперштабе рассказали, на какую общую сумму оштрафовали всех нарушителей карантина