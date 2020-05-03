В Бердске нашли 10-летнего мальчика, уехавшего на самокате со двора

3 Май 2020 2020-05-03T09:37:29+03:00

Сейчас он вместе с папой общается с полицейскими

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В воскресенье, 3 мая, в Бердске полицейские обнаружили 10-летнего мальчика, который исчез на самокате со двора. Он пропал в субботу, 2 мая. Всю ночь он не появлялся дома.

— Были изъяты записи с камер видеонаблюдения, по которым установили примерный маршрут и местоположение ребенка. Он найден сегодня утром в Бердске у знакомого приятеля, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительной информации в отношении ребенка никаких противоправных действий не совершалось. По данному факту проводится проверка, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас мальчик вместе с папой общаются с полицейскими

Напомним, ребенок пропал, когда вышел во двор на прогулку. Он отпросился у мамы на час покататься на самокате. Мальчик очень любит самокаты, папа как раз в тот день подарил ему его. Спустя час, когда мама вышла проверить сына, во дворе его уже не было. На телефон мальчик сначала не отвечал, а к вечеру мобильный стал недоступен. Ранее мальчик никогда сам из дома не уходил.

В поисках полицейским помогали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

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ИСТОЧНИК KP.RU