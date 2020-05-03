2020-05-03T07:06:02+03:00
Общество

«Уехал из дома на самокате»: в Бердске пропал 10-летний мальчик

Ребенка не было дома всю ночь
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Бердске пропал 10-летний мальчик. Фото: «Лиза Алерт»В Бердске пропал 10-летний мальчик. Фото: «Лиза Алерт»
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В Бердске пропал 10-летний мальчик Сергей Леонтьев. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в Новосибирске. О нем ничего неизвестно почти сутки.

— 2 мая 2020 года уехал из дома на самокате и не вернулся, — говорится в сообщении. — Он был одет в светло-голубую толстовку, синие брюки с цифрой на левой штанине, синие кеды с белой подошвой. Также при нем была серая поясная сумка.

Приметы ребенка: рост 140 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы светло-русые, короткие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего или тех, кто его видел после 2 мая 2020 года, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт») или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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