«Уехал из дома на самокате»: в Бердске пропал 10-летний мальчик

3 Май 2020 2020-05-03T07:06:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бердске пропал 10-летний мальчик Сергей Леонтьев. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в Новосибирске. О нем ничего неизвестно почти сутки.

— 2 мая 2020 года уехал из дома на самокате и не вернулся, — говорится в сообщении. — Он был одет в светло-голубую толстовку, синие брюки с цифрой на левой штанине, синие кеды с белой подошвой. Также при нем была серая поясная сумка.

Приметы ребенка: рост 140 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы светло-русые, короткие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего или тех, кто его видел после 2 мая 2020 года, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт») или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU