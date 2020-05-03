«Вину не признал»: под Новосибирском будут судить 26-летнего томича, по чьей вине на трассе погибли трое
Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летнего жителя Томска. Его обвиняют в том, что он нарушил правила дорожного движения, что повлекло смерть двух и более лиц. Конкретно, молодой водитель пошел на обгон не убедившись, что не столкнется ни с кем на встречной полосе.
— По версии следствия 26 ноября 2019 года обвиняемый двигался на автомобиле «Хендай Аванте» по трассе Р-255 «Сибирь» в направлении от г. Кемерово в сторону г. Новосибирска. На 108 км. автодороги он совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри». В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Тойота Камри» погибли, — говорится в сообщении прокуратуры.
Известно, что водитель «Тойота Камри» вез пассажиров по BlaBlaCar.
Обвиняемый вину не признал. Его дело направлено в Болотнинский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU