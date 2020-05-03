«Вину не признал»: под Новосибирском будут судить 26-летнего томича, по чьей вине на трассе погибли трое

3 Май 2020 2020-05-03T07:22:53+03:00

Под Новосибирском будут судить томича, по чьей вине погибли трое на трассе. Фото: МЧС по Новосибирской области

По версии следствия, парень на своем авто пошел на обгон, не убедившись в его безопасности

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Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летнего жителя Томска. Его обвиняют в том, что он нарушил правила дорожного движения, что повлекло смерть двух и более лиц. Конкретно, молодой водитель пошел на обгон не убедившись, что не столкнется ни с кем на встречной полосе.

— По версии следствия 26 ноября 2019 года обвиняемый двигался на автомобиле «Хендай Аванте» по трассе Р-255 «Сибирь» в направлении от г. Кемерово в сторону г. Новосибирска. На 108 км. автодороги он совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри». В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Тойота Камри» погибли, — говорится в сообщении прокуратуры.

Известно, что водитель «Тойота Камри» вез пассажиров по BlaBlaCar.

Обвиняемый вину не признал. Его дело направлено в Болотнинский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU