«Поссорились ночью»: под Новосибирском жена напала на мужа с ножом

3 Май 2020 2020-05-03T06:17:28+03:00

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В Искитиме семейные посиделки чуть было не закончились трагедией. Супруги вместе распивали спиртное, а потом вдруг поссорились. Жена схватила нож и напала на мужа. Его привезли на «скорой» в больницу. О произошедшем в полицию сообщили врачи.

— 1 мая около 2 часов ночи в медицинское учреждение Искитимского района бригада скорой помощи доставила 33-летнего жителя Искитима с ножевыми ранениями. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МО МВД России «Искитимский» выяснили обстоятельства получения травмы гражданином и задержали по подозрению в совершении преступления 29-летнюю супругу потерпевшего, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Причина конфликта выясняют. Полицейские установили, что после ссоры жена несколько раз ударила ножом мужа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится проверка.

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