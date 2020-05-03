Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 мая: рассказываем, что происходит в регионе
Как сообщает оперштаб, за последние сутки инфекция не обнаружена в других населенных пунктах региона.
На онлайн-карте отмечены все те же места, где обнаружили людей с коронавирусом. В их число попадает город Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь, также несколько районов региона: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Барабинский, Здвинский, Ордынский, Сузунский, Усть-Таркский, Тогучинский, Искитимский, Мошковский и Куйбышевский.
—Всего в регионе зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусом, из них 25 — дети. 105 человек выздоровели, 7 скончались, — сообщает областной оперштаб.
Ранее, КП-Новосибирск писала, что 30 апреля, скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Мужчине было 73 года. Уже на следующий стало известно и смерти еще одного пациента, ему было 32 года. Также мужчина страдал сопутствующим заболеванием — гипертоническая болезнь и ожирение. В инфекционную больницу его госпитализировали с пневмонией.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU