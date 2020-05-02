2020-05-02T18:15:09+03:00
Общество

«Реакцию ребенка сложно передать»: сибиряк заказал наушники, а вместо них пришла пустая коробка

Теперь житель Новосибирска может требовать вернуть деньги за товар обратно
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Вместо наушников пришла пустая коробка. Фото:Вместо наушников пришла пустая коробка. Фото:
Изменить размер текста:

Сибиряк заказал в интернет-магазине наушники для своего сына, а вместо них получила пустую коробку. Отзыв об этом она оставила на сайте Flamp.

— Получил, открываю дома транспортную упаковку (признаков вскрытия нет), фирменная упаковка вскрыта (даже не закрыта снова!) и пустая. Не заметить такое состояние товара при отправке невозможно. Мне сложно передать реакцию ребенка, — пишет мужчина на сайте.

Сибиряк вернулась в пункт выдачи товара и написала заявление на возврат. Мужчина отметила, что в бланке нет пункта отсутствие товара. Есть только «частичное отсутствие».

Комментарий юриста

«Можно взыскать моральную компенсацию».

«КП-Новосибирск» обратился за советом к юристу Константину Зиновьеву. Он объяснил, как стоит действовать в подобной ситуации:

— Для начала мужчина может написать претензию в отношение интернет-магазина .По закону «О защите прав потребителя» можно попросить новый товар или возврат денег.

К ЧИТАТЕЛЮ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Реакцию ребенка сложно передать»: сибиряк заказал наушники, а вместо них пришла пустая коробка
Депутат Госдумы посоветовала начальнице новосибирских участковых подать в суд на МВД
Бриллианты подвели: в Новосибирске за нарушение режима самоизоляции оштрафовали ювелирную лавку
«Просто невероятные!»: только посмотрите на фламинго с необычным окрасом
Прогулка на миллион рублей: в оперштабе рассказали, на какую общую сумму оштрафовали всех нарушителей карантина
Поскандалил с женой и ушел: в Новосибирской области мужчина пропал после семейной ссоры
В Новосибирской области двое мужчин умерли от коронавирусной инфекции, рассказываем кто они такие
Еще 43 жителя Новосибирской области заразились коронавирусом
«Кто будет оплачивать мою самоизоляцию?»: сибиряки скандалят из-за пропускного режима на границе с Алтайским краем
В Новосибирске иномарка врезалась в столб: погибла девушка
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 мая: рассказываем, что происходит в регионе
«На дороге лежал мужчина»: две иномарки столкнулись в Новосибирске
«Боря снова с нами»: туристам вернули утку, с которой их разлучили в аэропорту после прилета из Вьетнама
В Новосибирске умер пятый пациент с коронавирусом, власти рассказали, кто он такой
Ученый спрогнозировал пик эпидемии COVID-19 в Сибири
On-Line фестиваль «Маёвка 2020»: прямая онлайн-трансляция
Новосибирцы ответили на вопросы о наступательной операции в Берлине
В Новосибирске грабители-подростки совершили серию преступлений
В Новосибирске поймали преступника, который числился в федеральном розыске
Еще 55 жителей Новосибирской области заболели коронавирусом
Новосибирцы приняли муниципальных работников за преступников
«Дочь попала в больницу с «короной». Поверьте, это страшно»: строитель обратился к новосибирцам, которые считают COVID-19 «брехней»
«Дочь попала в больницу с «короной». Поверьте, это страшно»: строитель обратился к новосибирцам, которые считают COVID-19 «брехней»
Полиция ищет мошенника, которому владелец сам отдал Lexus
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 мая: рассказываем о ситуации в регионе