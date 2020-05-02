«Реакцию ребенка сложно передать»: сибиряк заказал наушники, а вместо них пришла пустая коробка

2 Май 2020 2020-05-02T18:15:09+03:00

Теперь житель Новосибирска может требовать вернуть деньги за товар обратно

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Сибиряк заказал в интернет-магазине наушники для своего сына, а вместо них получила пустую коробку. Отзыв об этом она оставила на сайте Flamp.

— Получил, открываю дома транспортную упаковку (признаков вскрытия нет), фирменная упаковка вскрыта (даже не закрыта снова!) и пустая. Не заметить такое состояние товара при отправке невозможно. Мне сложно передать реакцию ребенка, — пишет мужчина на сайте.

Сибиряк вернулась в пункт выдачи товара и написала заявление на возврат. Мужчина отметила, что в бланке нет пункта отсутствие товара. Есть только «частичное отсутствие».

Комментарий юриста

«Можно взыскать моральную компенсацию».

«КП-Новосибирск» обратился за советом к юристу Константину Зиновьеву. Он объяснил, как стоит действовать в подобной ситуации:

— Для начала мужчина может написать претензию в отношение интернет-магазина .По закону «О защите прав потребителя» можно попросить новый товар или возврат денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU