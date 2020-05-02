2020-05-02T15:31:28+03:00
Общество

Бриллианты подвели: в Новосибирске за нарушение режима самоизоляции оштрафовали ювелирную лавку

Также не соблюдали закон продавцы домашнего текстиля
Анна ПАШАГИНА
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Теперь нарушителям грозит штраф.Теперь нарушителям грозит штраф.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Новосибирске продолжают находить правонарушителей. В этот раз правоохранительные органы обнаружили работающую ювелирную лавку. Об этом сообщил Оперштаб Новосибирской области.

— 1 мая во время рейдов обнаружена продажа ювелирных изделий на улице Бориса Богаткова в Новосибирске, — рассказали в региональном оперштабе.

Вместе с продавцами украшений удалось выявить факт продажи домашнего текстиля. Напомним, что сейчас продажа товаров, которые не входят в список первой необходимости запрещена.

Теперь нарушителям грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что ранее «КП-Новосибирск» писала о том, на какую сумму выписали штраф сибирякам, которые нарушали режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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