Бриллианты подвели: в Новосибирске за нарушение режима самоизоляции оштрафовали ювелирную лавку
В Новосибирске продолжают находить правонарушителей. В этот раз правоохранительные органы обнаружили работающую ювелирную лавку. Об этом сообщил Оперштаб Новосибирской области.
— 1 мая во время рейдов обнаружена продажа ювелирных изделий на улице Бориса Богаткова в Новосибирске, — рассказали в региональном оперштабе.
Вместе с продавцами украшений удалось выявить факт продажи домашнего текстиля. Напомним, что сейчас продажа товаров, которые не входят в список первой необходимости запрещена.
Теперь нарушителям грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
Напомним, что ранее «КП-Новосибирск» писала о том, на какую сумму выписали штраф сибирякам, которые нарушали режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU