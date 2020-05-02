«Просто невероятные!»: только посмотрите на фламинго с необычным окрасом
В Новосибирском зоопарке имени Р.А,Шило рассказали когда фламинго «покраснеют». Для птиц это обычное дело. Видео с яркими фламинго выложили в группу «Новосибирский зоопарк».
— За прошедшее время птицы изменились, их оперение стало ярче. Но наши фламинго еще продолжают «набирать» цвет. Когда птицы достигнут возраста трех лет (то есть примерно через полгода), они станут ярко-красными, алыми, — сообщают в группе в социальных сетях.
На кадрах видно, что птицы приобрели насыщенный окрас своего оперения. Птицы не обращают внимания на съемку и спокойно чистят перышки, греясь на солнышке.
Фламинго уже год живут в сибирском зоопарке. Из-за теплой погоды птицы проводят все время на улице. В гости к ярким жителям озера заглядывают другие водоплавающие.
Только посмотрите на фламинго с необычным окрасом.
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