Прогулка на миллион рублей: в оперштабе рассказали, на какую общую сумму оштрафовали всех нарушителей карантина

2 Май 2020 2020-05-02T12:08:52+03:00

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В Оперштабе Новосибирской области рассказали, на какую общую сумму оштрафовали нарушителей карантина. В эту категорию попали люди, которые вернулись из-за рубежа, Санкт-Петербурга и Москвы и нарушили предписание Роспотребнадзора.

— 88 человек нарушили 14-дневный карантин и отправились в общественные места. На них составили административные протоколы. Суды уже рассмотрели 71 дело и оштрафовали нарушителей на сумму 997,6 тыс. рублей, — сообщает Оперштаб Новосибирской области

Досталось и тем, кто нарушил режим всеобщей самоизоляции, который был введен месяц назад.

— Составлено 497 административных протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Часть из них суд рассмотрел и выписал штрафы на общую сумму 421,5 тыс. рублей, — говорят в региональном оперштабе.

За месяц проверок составлен 641 протокол, и все они направлены в суд. Общая сумма штрафов гражданских и юридических лиц вышла не маленькая — 2,7 миллиона рублей.

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