Поскандалил с женой и ушел: в Новосибирской области мужчина пропал после семейной ссоры
В Новосибирской области пропал 30-летний Павел Николаевич Чудинов. Он проживает в Чулымском районе в поселке Кабинетное.
— Он несколько дней назад поругался с гражданской женой и ушел из дома. С тех пор ничего не знаем о его месте нахождения, — рассказала «КП-Новосибирск» сестра пропавшего Мария.
По словам сестры, никто не обратил внимания, во что Павел был одет, когда уходил из дома. Известно одно — документов с собой нет.
Рост у Павла 162 сантиметра, волосы русые, глаза карие.
— Из особых примет у него на левой руке, на предплечье шрам, чуть выше локтя, — говорит сибирячка.
Родственники Павла уже обратились в полицию и молодого человека объявили в розыск.
Если вы видели этого человека или что-то знаете о его месте нахождения, свяжитесь с родными пропавшего мужчины по телефону 8-993-004-72-63 Мария, сестра Павла.
К ЧИТАТЕЛЮ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU