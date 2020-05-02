Поскандалил с женой и ушел: в Новосибирской области мужчина пропал после семейной ссоры

2 Май 2020 2020-05-02T10:07:26+03:00

У молодого человека нет с собой документов. Фото: «Подслушано в Маслянино»

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В Новосибирской области пропал 30-летний Павел Николаевич Чудинов. Он проживает в Чулымском районе в поселке Кабинетное.

— Он несколько дней назад поругался с гражданской женой и ушел из дома. С тех пор ничего не знаем о его месте нахождения, — рассказала «КП-Новосибирск» сестра пропавшего Мария.

По словам сестры, никто не обратил внимания, во что Павел был одет, когда уходил из дома. Известно одно — документов с собой нет.

Рост у Павла 162 сантиметра, волосы русые, глаза карие.

— Из особых примет у него на левой руке, на предплечье шрам, чуть выше локтя, — говорит сибирячка.

Родственники Павла уже обратились в полицию и молодого человека объявили в розыск.

Если вы видели этого человека или что-то знаете о его месте нахождения, свяжитесь с родными пропавшего мужчины по телефону 8-993-004-72-63 Мария, сестра Павла.

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