2020-05-02T09:43:55+03:00
Общество

В Новосибирской области двое мужчин умерли от коронавирусной инфекции, рассказываем кто они такие

Они поступил в больницу на прошлой неделе
Анна ПАШАГИНА
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Одному мужчине было 32, другому 73.Одному мужчине было 32, другому 73.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирской области сразу двое мужчин скончались от коронавирусной инфекции. Одному из них было 32 года.

— 23 апреля на скорой помощи его госпитализировали в инфекционную больницу №1 с пневмонией. Он входил в круг контактов ранее выявленного пациента. У мужчины была гипертоническая болезнь и ожирение, — сообщает Оперштаб Новосибирской области.

Новосибирец раньше контактировал с зараженными людьми.

Второй погибший 73-летний пенсионер. Сибиряка в инфекционную больницу привезла скорая помощь. У него диагностировали пневмонию.

— У пенсионера лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию. Пневмония у мужчины развилась на фоне ишемической болезни сердца, — уточняют в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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