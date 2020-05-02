В Новосибирской области двое мужчин умерли от коронавирусной инфекции, рассказываем кто они такие
В Новосибирской области сразу двое мужчин скончались от коронавирусной инфекции. Одному из них было 32 года.
— 23 апреля на скорой помощи его госпитализировали в инфекционную больницу №1 с пневмонией. Он входил в круг контактов ранее выявленного пациента. У мужчины была гипертоническая болезнь и ожирение, — сообщает Оперштаб Новосибирской области.
Новосибирец раньше контактировал с зараженными людьми.
Второй погибший 73-летний пенсионер. Сибиряка в инфекционную больницу привезла скорая помощь. У него диагностировали пневмонию.
— У пенсионера лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию. Пневмония у мужчины развилась на фоне ишемической болезни сердца, — уточняют в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU