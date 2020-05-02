Еще 43 жителя Новосибирской области заразились коронавирусом
В Новосибирской области еще у 43 жителей подтвердилась коронавирусная инфекция. Информация обновилась за сутки. Об это сегодня заявили в областном оперштабе.
— Всего в регионе зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусом, из них 25 — дети. 105 человек выздоровели, 7 скончались. В отделениях реанимации находятся 37 человек, 7 — на ИВЛ, — передает статистику Новосибирский оперштаб.— Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 646, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 2 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую.
Всего в регионе проведено больше 38 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU