2020-05-02T09:11:30+03:00
Общество

Еще 43 жителя Новосибирской области заразились коронавирусом

Об этом сообщает региональный оперштаб
Анна ПАШАГИНА
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Число заболевших приближается к 600.Число заболевших приближается к 600.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирской области еще у 43 жителей подтвердилась коронавирусная инфекция. Информация обновилась за сутки. Об это сегодня заявили в областном оперштабе.

— Всего в регионе зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусом, из них 25 — дети. 105 человек выздоровели, 7 скончались. В отделениях реанимации находятся 37 человек, 7 — на ИВЛ, — передает статистику Новосибирский оперштаб.— Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 646, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 2 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую.

Всего в регионе проведено больше 38 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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