2020-05-02T08:01:18+03:00
Общество

«Кто будет оплачивать мою самоизоляцию?»: сибиряки скандалят из-за пропускного режима на границе с Алтайским краем

Всех въезжающих и выезжающих осматривают сотрудники Роспотребнадзора
Анна ПАШАГИНА
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На посту дежурят сотрудники ДПС и Росгвардии.На посту дежурят сотрудники ДПС и Росгвардии.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На границе Алтайского края с Новосибирской областью появились пропускные посты. Теперь каждого кто хочет заехать на территорию региона обязательно проходит осмотр. Об этом сообщает «КП-Барнаул».

— Посты появились с 1 мая. Несмотря на выходной день, машин едет немного, поэтому ожидаемой пробки на границе с Новосибирской областью не образуется, — сообщает «КП-Барнаул».

На постах дежурят сотрудники Роспотребнадзора, ДПС, полиции, сотрудники Росгвардии и органов местного самоуправления. Всем кто решил покинуть родной регион мерят температуру и выдают постановление о соблюдении самоизоляции.

Правда не всех это устраивает.

— Я еду из Новосибирска в Барнаул. Прилетела из Таиланда первого апреля и попала в обсервацию. Не собираюсь сидеть еще две недели, у меня есть два отрицательных теста на коронавирус, — цитирую жительницу Алтайского края «КП-Барнаул». — Кто будет оплачивать мою самоизоляцию?

Спор с сотрудниками Роспотребнадзора ни к чему не привел. Девушка не стала ничего подписывать, но оставила свои контактные данные.

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Не все соглашаются подписывать постановление. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не все соглашаются подписывать постановление.Фото: Олег УКЛАДОВ

Попускной режим продлится примерно до 11 мая. Фото: Олег УКЛАДОВ

Попускной режим продлится примерно до 11 мая.Фото: Олег УКЛАДОВ

Всем въезжающим и выезжающим измеряют температуру. Фото: Олег УКЛАДОВ

Всем въезжающим и выезжающим измеряют температуру.Фото: Олег УКЛАДОВ

Стоп! Нужно пройти осмотр. Фото: Олег УКЛАДОВ

Стоп! Нужно пройти осмотр.Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие едут из Новосибирска в Алтайский край к родным. Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие едут из Новосибирска в Алтайский край к родным.Фото: Олег УКЛАДОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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