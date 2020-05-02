В Новосибирске иномарка врезалась в столб: погибла девушка

2 Май 2020 2020-05-02T06:58:16+03:00

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Сегодня ночью, 2 мая, в Новосибирске иномарка наехала на световую опору. Авария произошла в Заельцовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— 25-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Тахо», двигался по Красному проспекту. В пути следования у дома номер 90 по неустановленной пока причине не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — световую опору, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В результате столкновения погибла 22-летняя девушка. Она была на пассажирском сидении и получила травмы несовместимые с жизнью.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщают в пресс-службе.

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