В Новосибирске иномарка врезалась в столб: погибла девушка
Сегодня ночью, 2 мая, в Новосибирске иномарка наехала на световую опору. Авария произошла в Заельцовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— 25-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Тахо», двигался по Красному проспекту. В пути следования у дома номер 90 по неустановленной пока причине не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — световую опору, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В результате столкновения погибла 22-летняя девушка. Она была на пассажирском сидении и получила травмы несовместимые с жизнью.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщают в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU