«На дороге лежал мужчина»: две иномарки столкнулись в Новосибирске
Ночью, 2 мая, на Красном проспекте столкнулись две иномарки — седан Ford и внедорожник Chevrolet. ДТП произошло недалеко от станции метро «Гагаринская». Информация о случившемся появилась в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
— В результате аварии Шевроле развернуло на 180 градусов, у внедорожника критические повреждения передней части, а также, произошла утечка газа из ГБО, — сообщает подписчик в группе в социальных сетях Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Как утверждают очевидцы, обломками была засыпана вся проезжая часть.На месте ДТП работали сотрудники МЧС, скорая помощь и полиция.
— Врачи оказывали первую помощь пострадавшим. Там на дороге лежал мужчина, — говорит очевидец.
Движение сотрудникам ГИБДД на этом участке дороги пришлось перекрыть. Спасательные службы устраняли последствия аварии.
На Красном проспекте столкнулись две иномарки.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU