«На дороге лежал мужчина»: две иномарки столкнулись в Новосибирске

2 Май 2020 2020-05-02T05:23:04+03:00

У одной из иномарок случилась утечка газа. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На месте ДТП работали скорая, сотрудники МЧС и полиция

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Ночью, 2 мая, на Красном проспекте столкнулись две иномарки — седан Ford и внедорожник Chevrolet. ДТП произошло недалеко от станции метро «Гагаринская». Информация о случившемся появилась в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— В результате аварии Шевроле развернуло на 180 градусов, у внедорожника критические повреждения передней части, а также, произошла утечка газа из ГБО, — сообщает подписчик в группе в социальных сетях Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Как утверждают очевидцы, обломками была засыпана вся проезжая часть.На месте ДТП работали сотрудники МЧС, скорая помощь и полиция.

— Врачи оказывали первую помощь пострадавшим. Там на дороге лежал мужчина, — говорит очевидец.

Движение сотрудникам ГИБДД на этом участке дороги пришлось перекрыть. Спасательные службы устраняли последствия аварии.

На Красном проспекте столкнулись две иномарки.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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