«Боря снова с нами»: туристам вернули утку, с которой их разлучили в аэропорту после прилета из Вьетнама
История с уткой Бориславой – пернатой «нарушительницей», которую привезли из Вьетнама без нужных документов, подошла к концу. Напомним, хозяева птицы понятия не имели, что в ветеринарной книге в Нячанге на их питомицу не оформили нужных документов. И в итоге Борю оставили на карантин в аэропорту, а ее владельцев отправили в обсервацию.
Борю хозяева купили на рынке. Фото: личный архив.
Четыре дня утка провела в изоляторе: для нее там даже установили ванночку. И вот наконец-то птицу после всех взятых анализов вернули владельцам. Причем привезли вместе с ней и яйца, которые она снесла в карантине.
- Боря снова с нами, - радуется Марьяна Литвинова, хозяйка утки.
Борю во Вьетнаме знали все местные. Фото: личный архив.
В Управлении Россельхознадзора по Новосибирской области рассказали, что организовать возвращение утки владельцам в столь короткий срок было непросто:
- В максимально сжатые сроки были взяты пробы и проведены исследования в лаборатории Россельхознадзора, говорят в ведомстве. – А также оказана поддержка владельцам утки в оформлении таможенных деклараций, которые они не успели оформить в аэропорту, в содействии со специалистами Новосибирской таможни.
Боря гуляла с хозяевами по пляжу. Фото: личный архив.
Напомним, Бориславу привезли туристы из Вьетнама: Боря живет с ними уже семь месяцев, и первое время даже спала вместе с ними в кровати. Хозяева не стали оставлять ее в Нячанге и забрали вместе с собой в Россию. Но когда семья прилетела в Новосибирск, утку у них забрали.
Вьетнамская утка Боря, которую заперли на карантин в аэропорту, несет чиновникам яйца.
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