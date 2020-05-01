2020-05-01T12:48:39+03:00
Общество

On-Line фестиваль «Маёвка 2020»: прямая онлайн-трансляция

Как проходит On-Line фестиваль «Маёвка 2020» - в нашей прямой трансляции
Татьяна СОЛОВОВА
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Алексей Кортнев - один из гостей фестиваля.Алексей Кортнев - один из гостей фестиваля.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Музыкальный вечер 1 мая в Академгородке – это уже традиция, но в этот раз встреча пройдет в другом формате: новосибирцев ждет прямая онлайн-трансляция On-Line фестиваля «Маёвка 2020».

- Во время трансляции зрители увидят выступления любимых многими артистов - Александра Пушного, Алексея Кортнева (группа «Несчастный случай»), The Just, - рассказала КП-Новосибирск Анита Голубева, директор Центра по внеучебной и воспитательной работе.

Начнется On-Line фестиваль «Маёвка 2020» в 17.00, и продлится больше шести часов – ориентировочно до 23.30. Так что проведите праздничный вечер с хорошей музыкой и отличным настроением.

On-Line фестиваль Маёвка 2020 .Концерт Маёвка 2020 в режиме Online! Начало 1 мая 2020 в 17:00 (время новосибирское)

ИСТОЧНИК KP.RU

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