Новосибирцы ответили на вопросы о наступательной операции в Берлине
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы ООД «Поисковое движение России» и ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» провели викторину «Берлинская наступательная операция». Организаторы отправляли вопросы на электронную почту всем желающим, а участники присылали письма с ответами. Акция проходила с 20 по 25 апреля. В викторине приняли участие школьники, кадеты, курсанты военно-патриотических клубов, а также участники поискового движения России из Новосибирской, Иркутской, Волгоградской, Оренбургской, областей, Алтайского и Красноярского краев и Республики Хакасия.
Участникам предлагалось ответить на 15 вопросов. Все они были посвящены наступательной операции на Берлин. Например, был такой вопрос: сколько раз при подготовке операции разведывательная авиация Красной армии проводила аэрофотосъемку Берлина? Или: силами каких трех фронтов советское командование решило провести Берлинскую наступательную операцию? Также были вопросы, связанные с датами боевого задания и названиями стран, чьи войска принимали участие в спецоперации.
— В викторине приняли участие 108 человек, причем 66 из них показали наилучшие результаты, правильно ответив на все вопросы, — сообщают в областном Центре патриотического воспитания.
Всем правильно ответившим на вопросы отправили дипломы победителей. Без внимания не оставили никого.
Справка «КП»
Берлинская наступательная операция — одна из последний стратегических операций СССР в Европе в период Великой Отечественной войны, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, а Германия объявила о своей капитуляции. Операция шла 17 дней — с 16 апреля по 2 мая 1945 года.
ИСТОЧНИК KP.RU