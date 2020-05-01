2020-05-01T14:10:33+03:00
Общество

Новосибирцы ответили на вопросы о наступательной операции в Берлине

Викторину провел областной Центр патриотического воспитания
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Это постановочный снимок фотокора ТАСС Евгения Халдея, который он сделал днем 2 мая, забравшись на крышу рейхстага вместе с сержантом Ковалевым, ст. сержантом Исмаиловым и рядовым Горячевым.Это постановочный снимок фотокора ТАСС Евгения Халдея, который он сделал днем 2 мая, забравшись на крышу рейхстага вместе с сержантом Ковалевым, ст. сержантом Исмаиловым и рядовым Горячевым.
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В преддверии 75-й годовщины Великой Победы ООД «Поисковое движение России» и ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» провели викторину «Берлинская наступательная операция». Организаторы отправляли вопросы на электронную почту всем желающим, а участники присылали письма с ответами. Акция проходила с 20 по 25 апреля. В викторине приняли участие школьники, кадеты, курсанты военно-патриотических клубов, а также участники поискового движения России из Новосибирской, Иркутской, Волгоградской, Оренбургской, областей, Алтайского и Красноярского краев и Республики Хакасия.

Участникам предлагалось ответить на 15 вопросов. Все они были посвящены наступательной операции на Берлин. Например, был такой вопрос: сколько раз при подготовке операции разведывательная авиация Красной армии проводила аэрофотосъемку Берлина? Или: силами каких трех фронтов советское командование решило провести Берлинскую наступательную операцию? Также были вопросы, связанные с датами боевого задания и названиями стран, чьи войска принимали участие в спецоперации.

— В викторине приняли участие 108 человек, причем 66 из них показали наилучшие результаты, правильно ответив на все вопросы, — сообщают в областном Центре патриотического воспитания.

Всем правильно ответившим на вопросы отправили дипломы победителей. Без внимания не оставили никого.

Справка «КП»

Берлинская наступательная операция — одна из последний стратегических операций СССР в Европе в период Великой Отечественной войны, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, а Германия объявила о своей капитуляции. Операция шла 17 дней — с 16 апреля по 2 мая 1945 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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