2020-05-01T10:10:27+03:00
Происшествия

В Новосибирске грабители-подростки совершили серию преступлений

По данным МВД, молодые люди совершили, как минимум, четыре преступления
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Полиция ищет пострадавших от преступлений. Фото: МВД.Полиция ищет пострадавших от преступлений. Фото: МВД.
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В совершении целой серии ограблений подозревают подростков. Правоохранители обнародовали фотографии предполагаемых преступников. Возможно, их узнает кто-либо еще из потерпевших.

- Совершили четыре преступления на территории Калининского района Новосибирска. Жертвами злоумышленников становились прохожие, у которых они отбирали сотовые телефоны, украшения, наушники и другие личные вещи, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области.

30 апреля молодых людей задержали. Один из них уже был судим за грабеж. А возможно, в современной серии преступлений из четырех фактов есть и другие эпизоды.

- Всех пострадавших от противоправных деяний граждан, изображенных на фото, просят сообщить по телефонам: 232 -20-02, 232-19-78, 232-85-95, - обращается МВД к горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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