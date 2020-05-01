2020-05-01T08:02:05+03:00
Происшествия

В Новосибирске поймали преступника, который числился в федеральном розыске

33-летний уголовник попался после того, как ограбил новосибирца на 170 тысяч рублей
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Полиция задержала новосибирца, который числился в федеральном розыске.Полиция задержала новосибирца, который числился в федеральном розыске.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новосибирске задержали преступника, который числился в федеральном розыске. Роковым для него стал грабеж в Октябрьском районе. Пострадал тогда 25-летний мужчина, с которым злоумышленник недавно познакомился на СТО.

Молодой человек доверчиво сел в машину к новому знакомому, не зная, что тот запланировал преступление.

- Отъехав к соседнему дому, мужчины вышли на улицу, где гражданин, применив физическую силу, сорвал с потерпевшего золотую цепь и отобрал денежные средства, после чего скрылся. Ущерб составил почти 170 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

После этого ограбления полиция и вышла на предполагаемого виновника. Ему – 33 года, и, как оказалось, тот числился в федеральном розыске за кражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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