В Новосибирске поймали преступника, который числился в федеральном розыске

1 Май 2020 2020-05-01T08:02:05+03:00

33-летний уголовник попался после того, как ограбил новосибирца на 170 тысяч рублей

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В Новосибирске задержали преступника, который числился в федеральном розыске. Роковым для него стал грабеж в Октябрьском районе. Пострадал тогда 25-летний мужчина, с которым злоумышленник недавно познакомился на СТО.

Молодой человек доверчиво сел в машину к новому знакомому, не зная, что тот запланировал преступление.

- Отъехав к соседнему дому, мужчины вышли на улицу, где гражданин, применив физическую силу, сорвал с потерпевшего золотую цепь и отобрал денежные средства, после чего скрылся. Ущерб составил почти 170 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

После этого ограбления полиция и вышла на предполагаемого виновника. Ему – 33 года, и, как оказалось, тот числился в федеральном розыске за кражу.

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