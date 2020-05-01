Еще 55 жителей Новосибирской области заболели коронавирусом

1 Май 2020 2020-05-01T07:53:18+03:00

В Новосибирской области диагноз подтвердили у 526 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Количество людей в регионе, у которых нашли COVID-19, перевалило за пятьсот

Изменить размер текста: A A

К 1 мая в Новосибирской области официально подтвержден коронавирус уже у 526 человек. За сутки количество заболевших увеличилось на 55 человек.

Среди людей, у которых нашли COVID-19, в регионе выписано 105 человек, четверо скончались.

- В отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе 7 человек – на искусственной вентиляции легких, - сообщает оперштаб области. - Всего в регионе проведено 36 423 теста на коронавирусную инфекцию.

Вакцину испытывают на обезьянах. Корреспондент «Комсомольской правды» побывал в наукограде Кольцово, где ученые заняты созданием средства от коронавируса. 00:00 00:00

В регионе проведено 36 тысяч тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU