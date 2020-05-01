Новосибирцы приняли муниципальных работников за преступников
Бдительные жители Новосибирска вызвали полицию, полагая, что в Советском районе действуют «черные лесорубы».
«30 апреля, МКУ «Горзеленхоз» на самом деле начало рубки ухода – вдоль дорожно-тропиночной сети вблизи улицы Шатурской. Бдительные жители, услышав звук работающей бензопилы, вызвали сотрудников полиции», - рассказывает об этом случае издание «Навигатор».
Подобные случаи происходили в районе и в конце прошлого года: тогда жители несколько раз вызывали сотрудников МВД, обратив внимание на вырубку деревьев.
Впрочем, такая бдительность – скорее обоснована, нежели напрасна. На прошлой неделе местные жители, действительно, уличили преступление «черных лесорубов».
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ИСТОЧНИК KP.RU