Новосибирцы приняли муниципальных работников за преступников

1 Май 2020 2020-05-01T06:18:13+03:00

Вырубкой деревьев, действительно, занимаются как муниципальные работники, так, порой, и преступники. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Советском районе сотрудники Горзеленхоза пилят деревья. Жители вызвали полицию, решив, что орудуют «черные лесорубы»

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Бдительные жители Новосибирска вызвали полицию, полагая, что в Советском районе действуют «черные лесорубы».

«30 апреля, МКУ «Горзеленхоз» на самом деле начало рубки ухода – вдоль дорожно-тропиночной сети вблизи улицы Шатурской. Бдительные жители, услышав звук работающей бензопилы, вызвали сотрудников полиции», - рассказывает об этом случае издание «Навигатор».

Подобные случаи происходили в районе и в конце прошлого года: тогда жители несколько раз вызывали сотрудников МВД, обратив внимание на вырубку деревьев.

Впрочем, такая бдительность – скорее обоснована, нежели напрасна. На прошлой неделе местные жители, действительно, уличили преступление «черных лесорубов».

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