«Дочь попала в больницу с «короной». Поверьте, это страшно»: строитель обратился к новосибирцам, которые считают COVID-19 «брехней»
Строитель, приехавший в Новосибирск выполнять подряд, возмущен тем, как горожане относятся к угрозе коронавируса. Мужчина написал об этом в «Яндекс Район».
«Всю страну отправили на самоизоляцию, а такое ощущение, что в долгосрочный отпуск и каникулы», - написал автор под ником «Игорь М.»
Мужчина снимает в аренду квартиру на улице Лескова. Он пишет, что на территории его микрорайона на улице много людей, в том числе – детей.
«Мне звонила супруга и сообщила, что наша дочь попала в больницу с короной. Поверьте, это страшно! А в вашем городе я только и слышу, что это все брехня и очередной способ прижать народ, что этого вируса никто не боится, - пишет автор. - В Москве тоже было всем наплевать, пока почти у каждого человека не появился родственник, или знакомый в беде».
Новосибирцы объяснили, почему не соблюдают самоизоляцию. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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