«Дочь попала в больницу с «короной». Поверьте, это страшно»: строитель обратился к новосибирцам, которые считают COVID-19 «брехней»

1 Май 2020 2020-05-01T05:59:57+03:00

Строитель привел в качестве примера Москву, где многие тоже не верили в опасность вируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вахтовик, приехавший строить госпиталь, в интернете рассказал, как коронавирус пришел и в его семью

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Строитель, приехавший в Новосибирск выполнять подряд, возмущен тем, как горожане относятся к угрозе коронавируса. Мужчина написал об этом в «Яндекс Район».

«Всю страну отправили на самоизоляцию, а такое ощущение, что в долгосрочный отпуск и каникулы», - написал автор под ником «Игорь М.»

Мужчина снимает в аренду квартиру на улице Лескова. Он пишет, что на территории его микрорайона на улице много людей, в том числе – детей.

«Мне звонила супруга и сообщила, что наша дочь попала в больницу с короной. Поверьте, это страшно! А в вашем городе я только и слышу, что это все брехня и очередной способ прижать народ, что этого вируса никто не боится, - пишет автор. - В Москве тоже было всем наплевать, пока почти у каждого человека не появился родственник, или знакомый в беде».

Новосибирцы объяснили, почему не соблюдают самоизоляцию. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

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