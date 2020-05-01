Полиция ищет мошенника, которому владелец сам отдал Lexus

1 Май 2020 2020-05-01T05:34:53+03:00

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В Новосибирске мужчина взял на время иномарку и не вернул. Теперь неизвестно, ни где находится машина, ни где ее новый обладатель. В полиции сочли, что эта «аренда» была спланированным мошенничеством.

- В феврале 2020 года в Новосибирске под предлогом аренды был похищен автомобиль «Lexus IS 250», - сообщает пресс-служба областного управления МВД России. - По подозрению в совершении преступления отделом полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается неустановленный мужчина.

Судя по сообщению ведомства, в распоряжении правоохранителей нет даже фамилии подозреваемого. Но имеется его фотография. Тех, кто узнает человека на снимке, просят звонить в полицию по телефонам: (383) 232-21-65, 232-21-90, 232-32-91.

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