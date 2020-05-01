Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 мая: рассказываем о ситуации в регионе

1 Май 2020 2020-05-01T04:51:30+03:00

Медики и власти пытаются не допустить коронавирус в новые районы Новосибирской области. Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Где в Новосибирской области нашли коронавирус: последние данные на 1 мая - на нашей онлайн-карте

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Коронавирус замедлил атаку на новые районы Новосибирской области. По данным оперштаба, за очередные сутки болезни не удалось открыть новые географические точки региона.

На онлайн-карте распространения коронавируса в Новосибирской области по-прежнему: города Новосибирск, Бердск, Кольцово, Барабинск, Тогучин, поселок Краснообск. А также районы Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Здвинский, Ордынский, Сузунский и Усть-Таркский районы.

- В отделениях реанимации находятся 17 человек, на ИВЛ – 9 человек. В детскую больницу №3 госпитализировано 84 ребенка с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом, - сообщает оперштаб области. - Всего в регионе проведено 33 087 тестов на коронавирусную инфекцию.

Вакцину испытывают на обезьянах. Корреспондент «Комсомольской правды» побывал в наукограде Кольцово, где ученые заняты созданием средства от коронавируса. 00:00 00:00

Последние данные о распространении коронавируса - на нашей онлайн-карте

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