«Это не может стоить 600 рублей»: сибиряки возмущены продуктовыми наборами, выданными вместо школьных обедов
В связи с самоизоляцией из-за распространения коронавирусной инфекции, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами в Новосибирской области начали получать продуктовые наборы. Их предоставляют в качестве замены бесплатно питания, которое положено детям в школе. Однако, несмотря на то, что список продуктов, по идее входящих в эти наборы, и их цена известны, не все родители получили именно то, на что рассчитывали.
К примеру, многодетная мама из Новосибирска показала фотографии, на которых видно, что ей в наборе досталось совсем немного продуктов. По 800 грамм риса и гречки, по килограмму сахара и макарон, небольшую бутылку нектара, банку сайры и тушенку. По документам, стоит такой набор 600 рублей.
— Даже если покупать в магазине самые дорогие продукты, аналогичные тем, что входят в этот набор, такая сумма получиться просто не может. Килограмм гречки стоит не больше 60 рублей, макарон — 45, риса — 40, сахара — 35. Подобные соки стоят около 50 рублей, сайра — не больше 70, тушенка — максимум 170. Даже если очень сильно округлять, стоимость получается меньше. А если учесть, что продукты покупались оптом — тем более, — резюмировал корреспондент издания ЧС-ИНФО, решив сверить цену набора с ценами в ближайшем супермаркете.
Кроме того, по словам Юлии, качество товаров оставляет желать лучшего. К примеру, гречка оказалась мелкой и мусорной, а в банке с сайрой и вовсе масла больше, чем рыбы. Становится понятно, что продукты явно не относятся к товарам высокой ценовой категории.
Чтобы разобраться в этой ситуации, журналисты обратились в департамент образования мэрии Новосибирска. Там им ответили, что руководители образовательных учреждений сами формируют набор, в соответствии с примерным составом продуктов, перечисленных в приказе министра образования. И все продукты, поступающие в образовательные организации, имеют все необходимые документы, подтверждающие их надлежащее качество.
Примерный составом продуктов, согласноприказу министра образования.
Однако, те продукты, которые получила сибирячка серьезно отличаются от перечисленных в списке. Возможно, это связано с комбинатом питания, который обслуживает школу, где учатся дети Юлии. В департаменте подтвердили, что ранее к его работе уже были нарекания.
Оказавшись у начальника департамента, директор комбината признала, что в наборах, выданных детям, действительно могли отсутствовать те или иные продукты. По ее словам, это связано с задержкой поставок продуктов питания поставщиками. Недостающие продукты школьникам, все же, пообещали довыдать позже.
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