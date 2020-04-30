2020-04-30T23:47:52+03:00
Общество

«Это не может стоить 600 рублей»: сибиряки возмущены продуктовыми наборами, выданными вместо школьных обедов

По словам людей, продукты, входящие в них, отличаются от обещанных
Алена КУЛЕШОВА
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Не все родители получили именно то, на что рассчитывали. Фото: ЧС-ИНФОНе все родители получили именно то, на что рассчитывали. Фото: ЧС-ИНФО
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В связи с самоизоляцией из-за распространения коронавирусной инфекции, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами в Новосибирской области начали получать продуктовые наборы. Их предоставляют в качестве замены бесплатно питания, которое положено детям в школе. Однако, несмотря на то, что список продуктов, по идее входящих в эти наборы, и их цена известны, не все родители получили именно то, на что рассчитывали.

К примеру, многодетная мама из Новосибирска показала фотографии, на которых видно, что ей в наборе досталось совсем немного продуктов. По 800 грамм риса и гречки, по килограмму сахара и макарон, небольшую бутылку нектара, банку сайры и тушенку. По документам, стоит такой набор 600 рублей.

— Даже если покупать в магазине самые дорогие продукты, аналогичные тем, что входят в этот набор, такая сумма получиться просто не может. Килограмм гречки стоит не больше 60 рублей, макарон — 45, риса — 40, сахара — 35. Подобные соки стоят около 50 рублей, сайра — не больше 70, тушенка — максимум 170. Даже если очень сильно округлять, стоимость получается меньше. А если учесть, что продукты покупались оптом — тем более, — резюмировал корреспондент издания ЧС-ИНФО, решив сверить цену набора с ценами в ближайшем супермаркете.

Кроме того, по словам Юлии, качество товаров оставляет желать лучшего. К примеру, гречка оказалась мелкой и мусорной, а в банке с сайрой и вовсе масла больше, чем рыбы. Становится понятно, что продукты явно не относятся к товарам высокой ценовой категории.

Чтобы разобраться в этой ситуации, журналисты обратились в департамент образования мэрии Новосибирска. Там им ответили, что руководители образовательных учреждений сами формируют набор, в соответствии с примерным составом продуктов, перечисленных в приказе министра образования. И все продукты, поступающие в образовательные организации, имеют все необходимые документы, подтверждающие их надлежащее качество.

Примерный составом продуктов, согласноприказу министра образования.

Примерный составом продуктов, согласноприказу министра образования.

Однако, те продукты, которые получила сибирячка серьезно отличаются от перечисленных в списке. Возможно, это связано с комбинатом питания, который обслуживает школу, где учатся дети Юлии. В департаменте подтвердили, что ранее к его работе уже были нарекания.

Оказавшись у начальника департамента, директор комбината признала, что в наборах, выданных детям, действительно могли отсутствовать те или иные продукты. По ее словам, это связано с задержкой поставок продуктов питания поставщиками. Недостающие продукты школьникам, все же, пообещали довыдать позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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