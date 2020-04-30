Монстрация в Новосибирске 2020: как пройдет, что посмотреть

30 Апр 2020 2020-04-30T20:23:11+03:00

Монстрация в Новосибирске 2020: рассказываем, чего ждать фанатам шествия в этом году

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Монстрация в Новосибирске 2020 — о том, как популярная акция пройдет в период пандемии коронавируса рассказал Артем Лоскутов, художник и организатор ежегодного шествия. Мероприятие планируется провести в онлайн формате.

— Времена сейчас такие, что собраться вместе мы не можем: это и незаконно, и неэтично, и неразумно, и небезопасно. Но и прервать традицию мы не можем. Монстрацию за 16 лет еще ни разу не удавалось отменить, хотя многие пытались. Так или иначе она происходила, пробивалась, просачивалась и проявлялась. Очевидно, проявится и сейчас, — написал на своей странице в «Фейсбуке» Артем Лоскутов.

Артем предложил всем фанатам шествия выкладывать свои лозунги в сеть с хештегом #монстрация2020. Ведь карантин — это совсем не повод отказываться от креативного времяпрепровождения.

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