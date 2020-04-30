«Я должен соблюдать самоизоляцию»: премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T20:22:26+03:00

Об этом он доложил президенту

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В четверг, 30 апреля, стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Михаил Мишустин: об этом он сообщил президенту Владимиру Путину.

- Тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию, - сказал 54-летний премьер. И при этом заверил, что правительство продолжит работу, а сам он будет на связи.

Владимир путин попросил Мишустина позвонить ему из больницы и подписал указ, что исполнять обязанности премьера будет Андрей Белоусов, сообщает сайт kp.ru.

Напомним, именно Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. И последний месяц в связи с эпидемией коронавируса работал без выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU