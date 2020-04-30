2020-04-30T18:33:49+03:00
Общество

В Новосибирске выписали еще 27 человек, выздоровевших от коронавируса

Всего в регионе на данный момент от этого заболевания вылечились 105 человек
Алена КУЛЕШОВА
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В настоящее время, в Новосибирской области подтверждено 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией.В настоящее время, в Новосибирской области подтверждено 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В областном Оперштабе сообщили, что сегодня, 30 апреля, в Новосибирской области выписали из больницы еще 27 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Всего в регионе на данный момент от этого заболевания вылечились 105 человек.

— В настоящее время, в Новосибирской области подтверждено 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня, после отрицательных контрольных тестов на коронавирус, из инфекционных стационаров выписаны сразу 27 человек. Всего в регионе 105 человек выздоровели, скончались 4 пациента. 1422 жителя региона находятся под медицинским наблюдением. 11 880 — сняты с наблюдения. Ситуация с ОРВИ и гриппом: за сутки зарегистрировано 895 случаев, госпитализирован — 51 человек, — сообщает Оперштаб.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Новосибирской области рассказал об увеличении случаев заболевания коронавирусом среди медиков. По словам Константина Хальзова, несмотря на то, что количество заболевших среди медперсонала в Новосибирской области уже достигло 79 человек, пока что в регионе удается сдерживать натиск заболеваемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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