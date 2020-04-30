2020-04-30T18:12:20+03:00
Происшествия

Под Новосибирском грузовик насмерть сбил 6-летнюю девочку

Ребенок скончался в больнице
Алена КУЛЕШОВА
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Под Новосибирском произошла авария, в которой погибла 6-летняя девочка. Фото: ГУ МВД по Новосибирской областиПод Новосибирском произошла авария, в которой погибла 6-летняя девочка. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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Под Новосибирском произошла авария, в которой погибла 6-летняя девочка. Ребенок переходил дорогу и попал под колеса грузовика.

— Около двух часов дня в селе Медведское Черепановского района около дома №38 по улице Октябрьская,31 водитель автомобиля ГАЗ-3307 сбил 6-летнюю девочку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

С места ДТП ребенка сразу же отвезли в районную больницу, но спасти девочку не удалось. В течение часа она скончалась, не приходя в сознание.

Сотрудники ГИБДД проводят доследственную проверку, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об еще одном ДТП с участием ребенка, произошедшем в Бердске. Водитель иномарки не заметил 4-летнего мальчика за его машиной, когда сдавал назад. Чтобы достать малыша из под бампера, пришлось звать на помощь прохожих.

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ДТП случилось во дворе одного из домов в Бердске (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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