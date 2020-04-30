Из-за коронавируса ограничили въезд в Новосибирскую область
Въезд в Новосибирскую область официально ограничен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в поправках к постановлению губернатора региона «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».
— Обеспечить организацию и функционирование контрольно-пропускных пунктов информирования на автомобильных дорогах общего пользования в местах въезда на территорию Новосибирской области, — сообщается в документе. — Осуществлять информирование автомобилистов о мерах по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию Новосибирской области.
Полиция, МЧС и коммунальщики должны будут информировать людей об угрозе заражения коронавирусом и просить автомобилистов вернуться домой. Напомним, согласно этому же постановлению, 28 апреля в Новосибирске официально был введен масочный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU