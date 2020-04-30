2020-04-30T16:57:14+03:00
Общество

Из-за коронавируса ограничили въезд в Новосибирскую область

Об этом сообщается в постановлении губернатора
Алена КУЛЕШОВА
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Въезд в Новосибирскую область официально ограничен из-за пандемии коронавируса.Въезд в Новосибирскую область официально ограничен из-за пандемии коронавируса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Въезд в Новосибирскую область официально ограничен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в поправках к постановлению губернатора региона «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».

— Обеспечить организацию и функционирование контрольно-пропускных пунктов информирования на автомобильных дорогах общего пользования в местах въезда на территорию Новосибирской области, — сообщается в документе. — Осуществлять информирование автомобилистов о мерах по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию Новосибирской области.

Полиция, МЧС и коммунальщики должны будут информировать людей об угрозе заражения коронавирусом и просить автомобилистов вернуться домой. Напомним, согласно этому же постановлению, 28 апреля в Новосибирске официально был введен масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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