«Это уже не первый раз»: на улице в Барабинске застряла скорая помощь

30 Апр 2020 2020-04-30T16:23:08+03:00

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На одной из улиц в Барабинске застряла машина скорой помощи. Фото и видео случившегося в редакцию «КП-Новосибирск» прислал очевидец.

— Это произошло возле моего дома. Скорая не доехала до адреса. Благо идти было через дом и медсестра быстро туда дошла пешком, — рассказал «КП-Новосибирск» житель Барабинска Владимир.

Машину удалось вытащить. На помощь приехала другая бригада на машине. По рассказам местных жителей, такие ситуации привычны для этой улицы. На прошлой неделе в грязи увязла мусоровозка, перед ней камаз «сел на мель».

Подобный случай, с застрявшей машиной скорой помощи, уже не первый в городе. Ранее «КП-Новосибирск» писала, что медики не смогли доехать до пациента. Машина скорой помощи застряла в грязи.Застряла в грязи. Фельдшер добралась до больного пешком, но госпитализировать во время мужчину не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/776407" frameborder="0"></iframe> Машина скорой помощи увязла в грязи в Барабинске.

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