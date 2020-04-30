«Это уже не первый раз»: на улице в Барабинске застряла скорая помощь
На одной из улиц в Барабинске застряла машина скорой помощи. Фото и видео случившегося в редакцию «КП-Новосибирск» прислал очевидец.
— Это произошло возле моего дома. Скорая не доехала до адреса. Благо идти было через дом и медсестра быстро туда дошла пешком, — рассказал «КП-Новосибирск» житель Барабинска Владимир.
Машину удалось вытащить. На помощь приехала другая бригада на машине. По рассказам местных жителей, такие ситуации привычны для этой улицы. На прошлой неделе в грязи увязла мусоровозка, перед ней камаз «сел на мель».
Подобный случай, с застрявшей машиной скорой помощи, уже не первый в городе. Ранее «КП-Новосибирск» писала, что медики не смогли доехать до пациента. Машина скорой помощи застряла в грязи.Застряла в грязи. Фельдшер добралась до больного пешком, но госпитализировать во время мужчину не удалось.
Машина скорой помощи увязла в грязи в Барабинске.
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