2020-04-30T15:55:11+03:00
Общество

Глава Колыванского района опроверг слухи о своем заражении коронавирусом

Он подтвердил, что действительно сдал тест, но его результаты еще не готовы
Алена КУЛЕШОВА
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Глава Колыванского района Новосибирской области опроверг информацию о том, что он был якобы госпитализирован в больницу с коронавирусом.Глава Колыванского района Новосибирской области опроверг информацию о том, что он был якобы госпитализирован в больницу с коронавирусом.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Глава Колыванского района Новосибирской области опроверг информацию о том, что он был якобы госпитализирован в больницу с коронавирусом. По словам Евгения Артюхова, он добровольно сдал тест на коронавирус, когда почувствовал себя нехорошо. Однако результаты исследования еще не готовы.

— Я полностью опровергаю появившуюся в сети информацию о том, что у меня подтвердился диагноз коронавирус. Я и все заместители добровольно сдали тесты на коронавирус (в связи с небольшим ухудшением физического состояния) и в настоящее время находимся на домашней самоизоляции, ждем результатов анализов. Состояние у меня хорошее, температура 36,6. Всем здоровья и терпения. Я уверен, что общая ситуация с коронавирусом в ближайшее время пойдет на улучшение, — написал на своей странице Вконтакте Евгений Артюхов.

Напомним, сегодня, 30 апреля, в нашем регионе было зарегистрировано 35 случаев заражения коронавирусом. На данный момент, в реанимации находятся 17 человек, на ИВЛ — 9 человек.

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Об этом сообщили в оперштабе правительства региона (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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