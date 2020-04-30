Бетон льют, стройка идет: новая ледовая арена будет сдана в срок

30 Апр 2020 2020-04-30T15:54:17+03:00

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Многофункциональная ледовая арена на Немировича-Данченко будет сдана во время, к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023. К этому времени в ЛДС должны пройти пробные матчи, сегодня поставлена задача – сдать объект в эксплуатацию не позже 30 июля 2022 года.

На месте стройке побывал глава Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что, не смотря на нестандартную ситуацию в связи с ограничительными мероприятиями, сроки сдачи объекта не переносятся.

- Подрядчик работает в графике, идёт заливка фундаментной плиты – осталось завершить 4-й сектор этой плиты. Ходом работ я удовлетворён. Из-за особенностей технологического процесса при заливке бетона (он должен быть непрерывным) на этом объекте производство работ не прекращалось ни на один день – даже в период действия Указа Президента эта организация подходила под критерий непрерывно действующей.

Как сообщают в правительстве региона, материалы на площадку поставляются исправно, никаких задержек нет. За счет послаблений в отношении промышленных предприятий, их плавного входа в рабочий график, удалось не допустить проседания в строительстве.

Также губернатор проверил, как соблюдаются меры защиты и профилактики на строительном объекте. Все мероприятия по дезинфекции, защитные средства - применяются.

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