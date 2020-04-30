2020-04-30T15:31:17+03:00
Происшествия

Не заметил, когда сдавал назад: под Новосибирском водитель иномарки наехал на 4-летнего мальчика

ДТП случилось во дворе одного из домов в Бердске
Алена КУЛЕШОВА
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ДТП случилось во дворе одного из домов в Бердске. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.ДТП случилось во дворе одного из домов в Бердске. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.
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Сегодня, 30 апреля, под Новосибирском произошла авария, в которой пострадал 4-летний мальчик. ДТП случилось во дворе одного из домов в Бердске.

— Дети играли около припаркованных авто во дворе, пока их мама укладывала вещи в багажник уже заведенной машины. Ее 51-летний сосед, вышел из подъезда, поздоровался с женщиной и сел за руль своего «Ниссан Тино». Мужчина начал сдавать назад и не заметил за машиной мальчика. После этого он и еще один прохожий мужчина подняли бампер автомобиля и мама смогла вытащить оттуда плачущего малыша, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Мальчика доставили в больницу, где выяснилось, что у него закрытый перелом средней трети левого бедра. По факту произошедшей аварии проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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