Не заметил, когда сдавал назад: под Новосибирском водитель иномарки наехал на 4-летнего мальчика

30 Апр 2020 2020-04-30T15:31:17+03:00

ДТП случилось во дворе одного из домов в Бердске. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.

ДТП случилось во дворе одного из домов в Бердске

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 апреля, под Новосибирском произошла авария, в которой пострадал 4-летний мальчик. ДТП случилось во дворе одного из домов в Бердске.

— Дети играли около припаркованных авто во дворе, пока их мама укладывала вещи в багажник уже заведенной машины. Ее 51-летний сосед, вышел из подъезда, поздоровался с женщиной и сел за руль своего «Ниссан Тино». Мужчина начал сдавать назад и не заметил за машиной мальчика. После этого он и еще один прохожий мужчина подняли бампер автомобиля и мама смогла вытащить оттуда плачущего малыша, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Мальчика доставили в больницу, где выяснилось, что у него закрытый перелом средней трети левого бедра. По факту произошедшей аварии проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU