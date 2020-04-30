«Живем и помним»: к 75-летию Победы в Новосибирске выпустили книгу стихов о войне

30 Апр 2020 2020-04-30T14:48:57+03:00

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Подарочное издание передал в Законодательное собрание Новосибирской области губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников.

Парламентарии заверили, что этот экземпляр будет храниться в музее. Всего отпечатано 5000 экземпляров: 3000 вручат ветеранам Великой Отечественной войны, а остальные книги передадут в школьные и муниципальные библиотеки.

- Очень важно, что издание увидело свет именно сейчас. Книга была издана по инициативе новосибирских авторов и при поддержке регионального отделения «Единая Россия». Считаю, что издание очень достойное. Например, стихи проиллюстрированы репродукциями нашего художника - фронтовика Вениамина Карповича Чебанова. Очень хочется, чтобы такие книги были переданы нашим ветеранам, молодежи, чтобы все таким образом прикоснулись к истории, которую мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям, - сказал Андрей Травников.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В завершение презентации новой книги Андрей Панферов, первый заместитель секретаря НРО Партии «Единая Россия», вице-спикер регионального парламента, напомнил, что на сайте новосибирскгерой.рф, открытом по инициативе партийцев, стартовала патриотическая викторина, посвященная трудовым подвигам новосибирцев и жителей области.

- В викторине очень много интересных вопросов, касающихся вклада наших земляков в Победу. Отвечая на них, все желающие смогут узнать, за какие подвиги сибиряков наш город должен быть удостоен звания «Город трудовой доблести». По итогам викторины победители получат достойные призы, -отметил Андрей Панферов.