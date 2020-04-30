В Новосибирской области начнет работать еще одна лаборатория, где будут делать анализы на коронавирус

30 Апр 2020 2020-04-30T14:41:13+03:00

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Министр здравоохранения Новосибирской области рассказал, что в ближайшее время на базе Технопарка начнет функционировать еще одна лаборатория, задействованная в борьбе с коронавирусом.

— На данный момент, все те лаборатории, которые уже есть в Новосибирской области, уже задействованы в этой работе. В ближайшее время добавится еще одна. Располагаться она будет на базе Технопарка, — пояснил Константин Хальзов.

Напомним, сегодня, 30 апреля в Новосибирской области было подтверждено еще 35 случаев заболевания коронавирусом. На данный момент, в реанимации находятся 17 человек, на ИВЛ — 9 человек. В детскую больницу №3 госпитализировано 84 ребенка с подозрением на коронавирус. Взрослых пациентов с подозрением на коронавирус в инфекционных стационарах Новосибирска — 636, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 2 человека — в Черепановскую ЦРБ. 1 — в Сузунскую ЦРБ.

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Об этом сообщили в оперштабе правительства региона (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU