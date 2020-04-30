2020-04-30T13:24:41+03:00
Общество

Генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть

Военные назвали дату, когда пройдет репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Вертолеты Ми-8 АМТШ будут участвовать в параде.Вертолеты Ми-8 АМТШ будут участвовать в параде.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Накануне Дня Победы сибиряков ждет очень красивое действо - генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске. И пусть это не подготовка к привычному параду, но тоже будет очень краство.

Как рассказали в Центральном военном округе, что в репетиции, что в самом воздушном параде примут участие 10 воздушных судов - Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.

- Непосредственно репетиция пройдет за дня до 75-летия Победы - 7 мая, - пояснили в Центральном военном округе.

Воздушная техника пролетит по традиции над центром города, так что всем, кто будет находиться там, повезет. А вот с точным временем, когда новосибирцы увидят военную авиацию в небе над городом, пока не определились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад военной авиации 9 мая 2020 года в Новосибирске: что покажут и в какое время начнется

Рассказываем, каким будет парад военной авиации 9 мая 2020 года в Новосибирске (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Победы в Новосибирске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Живем и помним»: к 75-летию Победы в Новосибирске выпустили книгу стихов о войне
В Новосибирской области начнет работать еще одна лаборатория, где будут делать анализы на коронавирус
В Новосибирской области заразились коронавирусом 79 медиков
«Пресечь поток пациентов нельзя»: министр здравоохранения прокомментировал очереди из скорых
Генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть
А какой вы танкист? Пройдите тест «КП» и узнайте, насколько вы разбираетесь в бронетехнике
Дмитрий Песков: оказание материальной помощи пострадавшим от коронавируса возможно
«Птицы склюют»: в Новосибирске перевернулся грузовик с зерном
Парад военной авиации 9 мая 2020 года в Новосибирске: что покажут и в какое время начнется
Новосибирцы участвуют во Всероссийской акции «Окна Победы»
В Новосибирске вооруженные налетчики атаковали киоски шаурмы, взяв на дело школьника
Суд отправил бывшего главного следователя Бердска в колонию на полтора года
«Колян, ты — зверюга!»: новосибирец на самоизоляции отжимается 1000 раз за час
«Надо было умудриться»: под Новосибирском на перекрестке перевернулся пикап, придавив собой две машины
«Сломал ребра и повредил живот»: в Новосибирске ищут здоровяка, избившего в подъезде новосибирца