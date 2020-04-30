Генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть
Накануне Дня Победы сибиряков ждет очень красивое действо - генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске. И пусть это не подготовка к привычному параду, но тоже будет очень краство.
Как рассказали в Центральном военном округе, что в репетиции, что в самом воздушном параде примут участие 10 воздушных судов - Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.
- Непосредственно репетиция пройдет за дня до 75-летия Победы - 7 мая, - пояснили в Центральном военном округе.
Воздушная техника пролетит по традиции над центром города, так что всем, кто будет находиться там, повезет. А вот с точным временем, когда новосибирцы увидят военную авиацию в небе над городом, пока не определились.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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