Генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть

30 Апр 2020 2020-04-30T13:24:41+03:00

Военные назвали дату, когда пройдет репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске

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Накануне Дня Победы сибиряков ждет очень красивое действо - генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске. И пусть это не подготовка к привычному параду, но тоже будет очень краство.

Как рассказали в Центральном военном округе, что в репетиции, что в самом воздушном параде примут участие 10 воздушных судов - Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.

- Непосредственно репетиция пройдет за дня до 75-летия Победы - 7 мая, - пояснили в Центральном военном округе.

Воздушная техника пролетит по традиции над центром города, так что всем, кто будет находиться там, повезет. А вот с точным временем, когда новосибирцы увидят военную авиацию в небе над городом, пока не определились.

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